Завтра в Украине - от 1° мороза до 16° тепла

Завтра, 11 ноября, в Украине сохранится переменная облачность, без существенных осадков.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, на востоке и юге северо-восточный, 5-10 м/с, в Карпатах, Крыму и Приазовье местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, на севере Левобережья и в большинстве восточных областей 2-6° мороза; днем 4-9° тепла, на юге Одесской области, в Закарпатье и Прикарпатье до 13°; в Крыму ночью 3-8°, на южном побережье Крыма до 10° тепла, днем 11-16°.

В Киеве и Киевской области без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью по области от 4° тепла до 1° мороза, днем 4-9° тепла; в Киеве ночью 1-3° тепла, днем 7-9°.