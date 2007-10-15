Правила поведения в Карпатах изданы тиражом в 15 000 экземпляров

Как отдыхать в Карпатах и не навредить природе можно узнать со специального буклета (сборник правил поведения), выданный Ивано-Франковским Региональным туристически-информационным центром под названием «Еко-туризм в Карпатах: отдых с уважением к природе».

Как сообщила УНИАН руководитель Регионального туристически-информационного центра Наталия ГАСЮК в буклете содержатся предостережения, в частности, не «срывать растения, не брать на руки маленьких зверенышей, не обламывать ветвей и не рубить живые деревья».

Правила поведения для туристов, изданные тиражом в 15 000 экземпляров, разослано по свыше 500 адресам заведений проживания и обслуживания туристов в регионе.

Буклет проработан в рамках проекта «Еко-туризм в Карпатах: отдых с уважением к природе», который получил поддержку программы МАТРА/КНИП Посольства Королевства Нидерландов в Украине. Задача проекта - заострение внимания общества, жителей и гостей края к необходимости сохранения и заботливого отношения к окружающей среде.

Правила поведения были проработаны на круглых столах при участии представителей туристической общественности, научных кругов и общественных организаций региона, владельцев частных усадеб и управления туризма областной государственной администрации.

Буклет распространяют бесплатно.