Донорская акция в поддержку пострадавших в ДТП

Акция по сбору донорской крови и пресс-брифинг на тему дорожной ситуации в Украине и особенностей переливания крови пострадавшим в ДТП состоится 26.10.2012 в 11-00.

Место проведения: Национальный музей медицины Украины (ул. Б. Хмельницкого, 37).

Организатор: компания «LG Electronics Украина» в рамках социального проекта «Капля крови - жизнь человека».

Основные темы пресс-брифинга: увеличение количества ДТП на дорогах Украины и связанная с этим потребность в донорской крови, пути улучшения дорожно-транспортной ситуации, а также правила оказания первой медицинской помощи в случае аварии. На пресс-брифинге будет озвучена статистика ДТП в Украине и оговорена ситуация с донорской кровью в больничных учреждениях, оказывающих помощь пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

В пресс-брифинге участвуют: Ирина Хворостян - маркетинг-директор компании «LG Electronics Украина», Светлана Утвенко - заведующий донорского отдела Киевского городского центра крови, Сергей Будник - начальник центра безопасности дорожного движения МВД Украины, Егор Калашников - председатель правления Фонда содействия безопасности дорожного движения,

Юрий Паперовый - председатель Комитета Всеукраинской общественной организации «Общественный комитет транспортной безопасности», Ирина Твердовская - генеральный продюсер «Первого автомобильного канала».



Аккредитация обязательна: до 25 октября, 16:00 по телефону +38 (067) 538 33 20, e-mail: julia.milaya @ lg-one.com

Контактное лицо: Юлия Милая

Дата проведения: 26.10.2012, 11:00