Официальный курс валют на 19 октября
04:00, 19 октября 2012Общество
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Нацбанк установил официальный курс гривни.
Нацбанк установил официальный курс гривни
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 19 октября Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD – 799.3000 (на 18 октября – 799.3000)
100 EUR – 1048.5217 (на 18 октября – 1048.6816)
10 RUR – 2.6019 (на 18 октября – 2.5954)
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