В Сумах не хватает 250 урн для голосования

Как сообщили УНИАН в пресс-службе мэрии, об этом шла речь на аппаратном совещании.

«Не хватает 253 урны. Заявки в ЦИК сделаны, они занимаются централизованно поставкой. Мы сегодня еще раз централизованно обратимся в ЦИК», — сказал управляющий делами Сумского горисполкома, заместитель мэра Виктор Волонтырец.

«По урнам дело швах», — прокомментировал на совещании данную ситуацию мэр Сум Геннадий Минаев.

Напомним, всего в Сумах создано 133 избирательных участка, из которых 112-обычные, остальные —специальные.