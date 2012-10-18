В Сумах не хватает 250 урн для голосования
23:02, 18 октября 2012Общество
620
В городе Сумы на данный момент не хватает 253 урн для голосования.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе мэрии, об этом шла речь на аппаратном совещании.
«Не хватает 253 урны. Заявки в ЦИК сделаны, они занимаются централизованно поставкой. Мы сегодня еще раз централизованно обратимся в ЦИК», — сказал управляющий делами Сумского горисполкома, заместитель мэра Виктор Волонтырец.
«По урнам дело швах», — прокомментировал на совещании данную ситуацию мэр Сум Геннадий Минаев.
Напомним, всего в Сумах создано 133 избирательных участка, из которых 112-обычные, остальные —специальные.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter