Бизнес-контакты Германия-Украина: немецкий опыт и украинские реалии

Пресс-конференция на тему «Бизнес-контакты Германия-Украина: немецкий опыт и украинские реалии». Место проведения - бизнес-центр "Парус" (ул. Мечникова, 2, конференц-зал). Организатор: Немецкое Общество Международного Сотрудничества (GIZ) в рамках Программы Федерального Министерства экономики и технологий Германии для менеджеров из Украины, Белоруссии, Молдовы. Основные темы конференции: повышение эффективности украинской управленческих кадров, улучшения конкурентоспособности украинского бизнеса на международных рынках, развитие немецко-украинского экономического сотрудничества. Среди докладчиков конференции: делегат немецкой экономики Александр Маркус, референт Федерального Министерства экономики и технологий Германии Ингрид Циллигес, директор Департамента регионального развития Министерства экономики Украины Елена Нижник, руководитель Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский. Необходима аккредитация. Тел.097-934-23-22 ruslana.yarchenko @ giz.de Дата проведения: 11.30, 20.10.2012

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