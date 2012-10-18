Во Львове пройдет общегородской молебен „За честные выборы”

Как сообщил УНИАН заместитель городского головы Львова по гуманитарным вопросам Василий Косив, в молебне, который начнется в 14.30, примут участие церкви разных конфессий города, также „Львовский городской совет сообщил всем избирательным штабам политических партий кандидатов в Верховную Раду Украины и призвал всех желающих присоединиться к молебну”.

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«Несколько месяцев в храмах Львова возносятся молитвы за честные выборы. Но большую силу имеет общее собрание горожан и соединение разных конфессий для того, чтобы выборы были честными. Во Львове совместные молитвы проходят на День города, освящение воды, в День Независимости, это хорошая традиция. Нынешние выборы чрезвычайно важны для будущего Украины», - отметил В.Косив.