Эксперт: Украине не избежать повышения цен на газ и тепло

Об этом УНИАН заявил директор экономических программ Центра Разумкова Василий Юрчишин.

Вместе с тем эксперт обратил внимание на то, что власть сможет найти взаимопонимание у населения по тарифной политике, если предложит прозрачное решение социальной проблемы.

«Понятно, что это большие ресурсы, но важно начать – сделать упреждающий механизм. Не задним числом что-то ввести, а потом начать компенсировать, а сразу продумать механизмы, которые позволили бы малообеспеченным платить за коммунальные услуги, чтобы это (платежи - УНИАН) не было шоково», - добавил В.Юрчишин.

Он также отметил важность понимания экономии ресурсов и прозрачности предоставления адресной помощи. «Крайне важно, чтобы помощь не касалась богатых людей, крупных чиновников, ведущих политиков. Если люди увидят, что политики или руководители высшего звена не сидят на льготах, то и отношение к такому механизму (повышения тарифов - УНИАН) будет спокойнее», - сказал эксперт.

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Как сообщал УНИАН, в начале недели Международный валютный фонд в очередной раз обратил внимание украинских властей на неэффективность политики поддержания искусственно заниженных цен на газ и тепло для населения, предложив повысить тарифы с одновременным увеличением адресной помощи малоимущим, говорится в обнародованном Фондом отчете. Эксперты МВФ отмечали, что практика продажи газа по заниженным ценам приводит к разбалансировке финансового состояния государственного энергохолдинга «Нафтогаз Украины», который завершил 2011 год с расходами в размере 135 млрд грн при доходах в 114 млрд грн.

Меморандум об экономической и финансовой политике (МЕФП) был согласован украинской стороной и миссией Международного валютного фонда по результатам ее работы в Киеве с 1 по 14 февраля 2011 года.