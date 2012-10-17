В Горловке малолетка жестоко убила свою 21-летнюю приятельницу

Как сообщили в пресс-службе Горловского городского управления милиции, в начале этой недели правоохранителям поступило сообщение о том, что в сливной яме туалета заброшенного дома находится труп девушки с признаками насильственной смерти.

По словам начальника Горловского ГУ полковника милиции Павла Панасюка, в процессе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что несколькими днями ранее в частном доме по улице Красноармейской, где 21-летняя девушка проживала с парнем, между хозяйкой и ее 16-летней приятельницей возникла ссора. В ходе выяснения отношений гостья схватила кухонный нож и нанесла им оппонентке несколько ударов в шею, лицо и по туловищу, а после «добила» ее молотком. В результате полученных многочисленных травм потерпевшая скончалась на месте.

По словам П. Панасюка, «События разворачивались на глазах двух парней - гражданского супруга потерпевшей и его приятеля, которые хоть и попытались остановить разбушевавшуюся малолетку, но в итоге сами от нее едва не пострадали."

"Далее несовершеннолетняя завернула труп девушки в покрывало и, вместе с товарищами, оттащила тело во двор заброшенного дома, расположенного неподалеку, и сбросили его в сливную яму туалета, а чтобы окончательно скрыть следы преступления, строение подожгли», - сообщил начальник управления.

На сегодняшний день личности, причастные к данному преступлению, установлены и они дают показания.

Главная подозреваемая содержится в изоляторе временного содержания г. Горловки.

В отношении нее возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Следствие продолжается.