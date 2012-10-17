Янукович сегодня проведет встречу с главами церквей

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, встреча начнется в 11.00 в Администрации Президента (ул. Банковая, 11).

Фотографы и операторы приглашаются в зал на 10.15. Другие представители СМИ приглашаются в пресс-центр АП.

Аккредитацию представителей СМИ проводит пресс-служба Президента Украины до 09.30 17 октября по телефонам: (044) 255-71-77, 255-71-40.