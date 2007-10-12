У Януковича где-то согласились с прогнозом людей Ющенко

Правительство прогнозирует инфляцию в Украине по итогам года на уровне около 12%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр экономики Украины Анатолий КИНАХ сегодня на пресс-конференции.

В частности, на вопрос, как он оценивает прогноз Секретариата Президента о том, что инфляция по итогам года составит 12%, А.КИНАХ ответил: «Наш прогноз где-то приближается к прогнозу специалистов Секретариата Президента».

Окончательное решение по изменению прогнозных макроэкономических показателей на текущий год правительство планирует принять до 20 октября, после проведения тщательного анализа ситуации, сообщил министр.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам Секретариата Президента, показатель инфляции в Украине по итогам 2007 года будет на уровне 2006 года и составит 11,8–12%.

Как отметил на брифинге 11 октября первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК, этот показатель существенно выше прогнозного в 7,5%, который использовался при расчете госбюджета на текущий год.