Руководитель «Андреевского спуска» отвергает обвинения в вымогательстве

Об этом В.Хаматов сказал УНИАН, комментируя недавние заявления представителя предпринимателей и художников, работающих на Андреевском спуске.

В.Хаматов выразил удивление по поводу заявления предпринимателя о принуждении платить средства.

«Решением общего собрания всех представителей – участников постоянной выставки-ярмарки на Андреевском спуске была принята такая форма финансирования их участия, как благотворительные взносы. Они же получают доходы от предпринимательской деятельности, и за услуги, которые им предоставляет ОСН на бесплатной основе, – это и уборка территории, и развитие инфраструктуры, и юридическое обслуживание и т.д. – они вносят благотворительный взнос в ОСН на развитие самой выставки-ярмарки и инфраструктуры улицы. Эти средства идут в полном объеме на эти цели в соответствии с программой, которую они же и утвердили», - объяснил В.Хаматов.

Он заверил, что к тем предпринимателям и художникам, которые не хотят платить благотворительные взносы, никакие меры не принимаются. «Кроме общественного осуждения, что они, будучи предпринимателями и имея доход, не хотят ни копейки вкладывать в развитие улице», - добавил В.Хаматов.

По его словам, за все средства, собранные в качестве благотворительных взносов, ОСН ежегодно будет отчитываться перед художниками и предпринимателями.

«Как известно, о благотворительной деятельности должны отчитываться перед своими благотворителями за каждую копейку. В конце года будет общее собрание всех участников выставки-ярмарки, и так будет ежегодно – это общий порядок, когда каждая копейка должна быть прозрачная, подотчетная. И каждому по его требованию в любой момент должен быть представлен отчет обо всех расходах вообще по всем благотворительным взносам, а не только по его личному взносу», - отметил руководитель ОСН «Уличный комитет «Андреевский спуск».

Он также заверил, что на протяжении четырех месяцев с начала открытия выставки-ярмарки после реконструкции Андреевского спуска, независимо от наличия договоров с городской властью на ведение деятельности, все художники и предприниматели продолжают работать.

По теме: На Андреевском спуске новый конфликт

Как сообщал УНИАН, 28 сентября представители художников и предпринимателей с Андреевского спуска заявили, что просят власть Киева лишить уличный ОСН полномочий по организации торговли на исторической улице. Они требовали отменить распоряжение от 23 мая с.г., в соответствии с которым полномочия по организации постоянно действующей выставки-ярмарки на исторической улице переданы органу самоорганизации населения “Уличный комитет “Андреевский спуск”.

По словам частного предпринимателя, общественного активиста Сергея Ващука, часть предпринимателей с Андреевского спуска еще в начале года оплатила средства за разрешение вести свою деятельность на протяжении всего года соответствующему органу городской власти в Подольском районе, но и от них требуют платить взносы в благотворительный фонд при ОСН.

С.Ващук отметил, что почти все художники и предприниматели с Андреевского спуска все же считают, что лучше опять получить официальные разрешения на ведение предпринимательской деятельности на Спуске и платить свои взносы непосредственно в городской бюджет, минуя «посредников» в виде благотворительного фонда.

По теме: Глава КГГА поддержал уличный комитет на Андреевском спуске

10 октября председатель КГГА Александр Попов на рабочем совещании с членами ОСН «Уличный комитет «Андреевский спуск», художниками, мастерами и предпринимателями, работающими на улице, заявил, что городская власть ни при каких обстоятельствах не будет вмешиваться в работу органа самоорганизации населения. Выслушав все замечания, сетования и предложения, председатель КГГА призвал собравшихся начать конструктивный диалог и поиск компромиссов.

Справка УНИАН. В этом году накануне Дня Киева Андреевский спуск был открыт после первой очереди реконструкции, которая длилась с сентября 2011 года.