На Андреевском спуске новый конфликт

В соответствии с этим распоряжением полномочиями по организации постоянно действующей выставки-ярмарки на исторической улице переданы органу самоорганизации населения “Уличный комитет “Андреевский спуск”.

Об этом частный предприниматель, общественный активист Сергей Ващук заявил на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, 23 мая «Александром Поповым издано такое распоряжение, где все полномочия по благоустройства на Андреевском спуске и разрешительной документации передаются уличному комитету «Андреевский спуск» во главе с господином Хаматовым».

«С этого срока прекращают нам выдавать официальные разрешения на осуществление коммерческой деятельности на Андреевском спуске, а между тем господин Хаматов (Виктор Хаматов – председатель ОСН «УК «Андреевский спуск» - УНИАН) всех заставляет, чтобы все шли с ним заключали договор с благотворительным взносом на его счет, чтобы проводить коммерческую деятельность, с чем мы не согласны», - заявил предприниматель с Андреевского спуска.

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По его словам, часть предпринимателей устраивают такие условия, «потому что можно заплатить лишь 100 грн в месяц за одно место, а налог и взнос в Пенсионный фонд уже будет отсутствовать...»

Активист отметил, что часть предпринимателей с Андреевского спуска еще в начале года оплатили деньги за разрешение осуществлять свою деятельность в течение всего года соответствующему органу городской власти в Подольском районе, но и от них требуют платить взносы в благотворительный фонд.

С.Ващук отметил, что почти все художники и предприниматели с Андреевского спуска все же считают, что лучше опять получить официальные разрешения на ведение предпринимательской деятельности на спуске и платить свои взносы непосредственно в городской бюджет, минуя «посредников» в виде благотворительного фонда.

“Требование у нас одно – перевести в правовую плоскость, чтобы мы сотрудничали не с частным лицом, не платили благотворительный взнос, а сотрудничали с государством”, - сказал С.Ващук.

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Он сообщил о подготовке предпринимателями соответствующего письма-обращения к председателю КГГА А.Попову с предложением пересмотреть распоряжение №850 от 23 мая текущего года “Об организации постоянно действующей выставки-ярмарки на Андреевском спуске”.

Присутствующий на пресс-конференции юрист Виктор Кобылянский отметил, что от предпринимателей и художников «действительно требуют деньги в виде благотворительных взносов, причем на регулярной основе, то есть предлагают соответствующий договор подписать».

«Платите эти деньги и тогда вам разрешают работать на Андреевском спуске», - подчеркнул он.

В.Кобылянский назвал действия УК “Андреевский комитет” не правомочными.

“Уличный комитет “Андреевский спуск”, как орган самоорганизации населения, не имеет полномочий собирать деньги, осуществлять коммерческую деятельность. Но здесь деньги даже не он собирает, а есть отдельный благотворительный фонд – еще одно юридическое лицо, связанное с господином Хаматовым”, - сказал юрист, продолжая акцентировать внимание на том, что предпринимателям, которые отказываются это делать, угрожают, что «они не будут работать на спуске, что их места отдадут другим лицам».

Кроме того, он отметил, что согласно законодательству уличные комитеты могут создаваться только в местах индивидуальной застройки частного сектора, а Андреевский спуск не является таким местом.

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Также В.Кобылянский обратил внимание на то, что в соответствии с решением Киевсовета о создании УК “Андреевский комитет” действует в пределах территории домов №№2, 2б, 2в, 3, 11, 22-а, 30, 34. То есть этот комитет объединяет меньшую часть домов Андреевского спуска, поэтому предоставление ему полномочий, которые распространяются на всю улицу, выглядит нелогичным.

Как сообщили на пресс-конференции, соответствующие обращения относительно ситуации с уличным комитетом предприниматели уже отправили в Генеральную прокуратуру, КГГА, Подольскую РГА, милицию, но из всех ведомств предприниматели получили пока «банальные отписки».