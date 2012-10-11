Глава КГГА поддержал уличный комитет на Андреевском спуске

Как сообщает пресс-служба КГГА, об этом А.Попов сказал во время рабочего совещания с членами ОСН «Уличный комитет «Андреевский спуск», художниками, мастерами и предпринимателями, работающими на улице.

Выслушав все замечания, жалобы и предложения, глава КГГА призвал участников совещания начать конструктивный диалог и поиск компромиссов.

«Моя принципиальная позиция, что ни одна власть и ни один чиновник не должны диктовать свою политику на Андреевском спуске. Судьбу этой улицы должна решать общественность путем обсуждений, диалога и поиска компромиссов. Конечно, проблемы есть, и это естественно, потому что мы лишь начинаем наводить порядок на спуске, но орган самоорганизации населения уже доказал свою эффективность и показал себя самой эффективной формой управления улицей», – отметил А.Попов.

На встрече также обсуждались актуальные вопросы упорядочения торговых лотков и аллеи художников. Чтобы художникам не пришлось получать статус предпринимателей, на спуске учредили творческую организацию «Аллея свободных художников», которая будет выступать юридическим лицом от их имени. Следовательно, художникам не придется платить непосильные налоги, отмечает пресс-служба КГГА.

Также на встрече речь шла о введении денежного взноса на содержание и развитие улицы. ОСН определил его размер - 100 грн для предпринимателей и 80 грн для художников. Художникам, которые не смогут заплатить взнос в таких размерах, предложат льготный тариф. В частности, взнос вообще не будут платить художники-ветераны, которые уже стали живыми легендами Андреевского спуска.

Собранные средства ОСН будет направлять на благоустройство инфраструктуры улицы: установку общественных туалетов, урн и контейнеров для мусора, обустройство складов для хранения лотков и инвентаря художников, уборку территории и проведение культурно-массовых мероприятий.

На совещании также обсуждались перспективы развития Андреевского спуска как центра аутентичной киевской культуры. В частности, музей Ивана Кавалеридзе выступил с инициативой создания аллеи скульптур на территории спуска. Представители ОСН настаивают на создании культурного совета, который следил бы, чтобы на Андреевском спуске продавали лишь качественную продукцию украинского производства.

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Как сообщал УНИАН, 28 сентября на пресс-конференции некоторые художники и предприниматели с Андреевского спуска озвучили обращение к Киевской горгосадминистрации с просьбой отменить распоряжение от 23 мая с.г., в соответствии с которым полномочия по организации постоянно действующей выставки-ярмарки на исторической улице переданы органу самоорганизации населения “Уличный комитет “Андреевский спуск”. Как заявил один из участников пресс-конференции, ОСН создал благотворительный фонд, и требует от художников и предпринимателей перечислять средства за получение разрешений на работу на спуске.