Муж убил жену и вызвал милицию

Как сообщили сегодня в пресс-службе Краматорского городского отдела милиции, правоохранители получили информацию о том, что в одной из квартир города на улице Карнаухова находится труп женщины. Впоследствии было установлено, что смертельные травмы хозяйке квартиры, работнице одного из краматорских заводов, нанес ее гражданский муж, работавший водителем автобуса.

По его словам, в тот день они с женой и ее старшей дочерью от первого брака с раннего утра отмечали День города. Вечером же в семье разразился скандал: глава семьи напомнил жене, что у них есть кредитные обязательства, и если они не ограничат потребление спиртного, дело может закончиться плохо, ведь у них подрастает 8-летний сын.

Но жена стала спорить с супругом, на что муж отреагировал кулаками.

Когда же он понял, что супруга не дышит, вызвал «скорую» и милицию. Судебные медики обнаружили у погибшей тупую травму головы и грудной клетки, а после вскрытия определили, что смерть наступила от разрыва печени. Мужчина своей вины не отрицал.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.115 УК Украины (Убийство), санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Подозреваемый содержится в следственном изоляторе.