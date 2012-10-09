Чтобы дети верили в Деда Мороза, «Укрпочта» подключит политику и бизнес

Украинское госпредприятие почтовой связи «Укрпочта» планирует в 2012 году открыть штаб-квартиру Деда Мороза, куда будут доставляться адресованные ему письма.

Об этом журналистам сообщил генеральный директор «Укрпочты» Оксана Плотникова на презентации Стратегии развития предприятия до 2017 года.

По ее словам, штаб-квартира Деда Мороза будет открыта на базе обучающего центра «Укрпочты» под Киевом.

«Я с большим удивлением узнала, какое огромное количество писем и дети, и взрослые пишут Деду Морозу. В этом году в нашем обучающем центре в Зеленой Буче мы сделаем штаб-квартиру Деда Мороза и будем получать там эти письма», - сказала она.

Кроме того, О.Плотникова отметила, что «Укрпочта» намерена «инициировать, чтобы не только «Укрпочта» разносила подарки, особенно для тех детей, которые нуждаются в этом».

«Мы будем подключать и депутатов, и бизнес, чтобы как можно больше детей поверили в существование Деда Мороза», - сказала она.

Справка УНИАН. Украинское государственное предприятие почтовой связи «Укрпочта» входит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины и является национальным оператором почтовой связи Украины.

«Укрпочта» предоставляет около 50 видов услуг в 14 тыс. отделений по всей Украине.