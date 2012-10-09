Милиция задержала «Шрека» и его подельников - за разбойное нападение

Как сообщили в секторе общественных связей УМВД в области, 7 сентября в дежурную часть Бобровицкого РО УМВД поступило сообщение о разбойном нападении на семью. Трое мужчин в масках, один из них в образе Шрека, ворвались в помещение, избили хозяев и отобрали у них 2 тыс. грн и драгоценности. Затем мужчину и женщину связали и поместили в шкаф. Пострадавшим удалось освободиться и вызвать милицию.

Через трое суток правоохранители установили личности всех подозреваемых в совершении этого преступления, одного из них сразу задержали, а на прошлой неделе милиция задержала двух его сообщников. Все задержанные имеют судимости за аналогичные преступления. На время задержания злоумышленники успели сдать отобранное золото в ломбард, а деньги потратить на собственные нужды.

По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой, соединенный с проникновением в жилье) - карается лишениям свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.