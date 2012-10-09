МИД подтвердил, что двое украинцев в России украли китайца

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Александр Дикусаров.

По его словам, МИД Украины обратилось в компетентные органы Москвы по поводу задержания граждан Украины.

«Нам сообщили, что согласно статьям 91 и 92 УПК Российской Федерации по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 126 (похищение человека), 5 октября было возбуждено уголовное дело и задержаны двое граждан Украины», - сказал он.

По словам А.Дикусарова, сейчас украинские дипломаты внимательно отслеживают ход этого дела.

Как сообщал УНИАН, по данным Следственного комитета России, 4 октября вечером трое мужчин похитили 27-летнего гражданина Китая, поместили его во внедорожник Rang Rover и выехали в неизвестном направлении. Из автомобиля подозреваемые позвонили жене похищенного, и потребовали выкуп в размере 3 млн рублей (около 100 тыс. долларов) за его освобождение, угрожая в случае отказа убийством похищенного. Двое мужчин покинули автомобиль, оставив в нем похищенного, лишенного возможности перемещаться, и своего соучастника. В районе города Реутов автомобиль остановился возле ресторана быстрого питания. В это время похищенному удалось сбежать.

Полиции удалось задержать подозреваемых. Ими оказались двое граждан Украины, 26-ти и 27-ти лет, и один 26-летний гражданин Таджикистана.