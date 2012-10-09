Украинские издатели примут участие во Франкфуртской ярмарке

Как сообщается на Правительственном портале, украинская книга будет представлена единой национальной экспозицией, которая разместится на площади 12 квадратных метров. Она будет состоять из книжных новинок отечественных издательств, а также книг, выпущенных в последние годы по бюджетной программе «Украинская книга».

В течение пяти дней на украинском стенде пройдут презентации новых книг украинских издательств.

В рамках работы Франкфуртской международной книжной ярмарки украинская делегация примет участие в семинарах, круглых столах и деловых встречах с зарубежными коллегами. В составе украинской делегации - представители издательств «Фолио», «Картография», «Либідь», «Освіта Украины», «Соло», «Особистості».

Также достижения отечественных издателей международному сообществу будут презентовать генеральный директор Украинского научно-исследовательского института специальных видов печати Виталий Воробьев, президент Украинской ассоциации издателей и книгораспространителей Александр Афонин, президент «Форума издателей» Александра Коваль, работники ГП «Национальный центр делового и культурного сотрудничества «Украинский дом».

Делегацию возглавит начальник отдела книгораспространения и выставок Госкомтелерадио Украины Татьяна Демченко.

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Франкфуртская международная книжная ярмарка - один из крупнейших книжных форумов мира, который проходит ежегодно в октябре. На ярмарке представляются книги, журналы, газеты, атласы, карты, электронные средства массовой информации, календари, комиксы и другие печатные и периодические издания.