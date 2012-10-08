Мужчина за три кастрюли и буханку хлеба до смерти избил 89-летнюю старушку

Об этом сегодня сообщили в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

Согласно сообщению, в Тельмановский райотдел милиции от местного жителя поступило сообщение о том, что утром в собственном доме пос. Гранитное его супруга обнаружила труп своей пожилой матери.

В ходе отработки первичной информации и опроса соседей погибшей было установлено, что люди видели одного из местных жителей, который ходил по их улице с малолетним сыном. Вскоре милиционеры от этого 7-летнего мальчика узнали, что он стал свидетелем жестокого избиения пожилой бабушки. Его отец, 49-летний житель пос. Гранитное, приказал ему идти вместе с ним воровать металл к знакомой одиноко проживающей старушке, но у нее обнаружил только 3 металлические кастрюли и 4 крышки. В гневе мужчина кулаком ударил пенсионерку в лицо, мальчик испугался и убежал домой.

Но, как выяснилось в ходе оперативного следствия, на этом гнев мужчины не закончился, он несколько раз пытался душить женщину, а потом, увидев возле входной двери металлический прут с крюками, стал им избивать старушку.

На теле погибшей женщины судмедэксперты насчитали порядка 28 ударов этим прутом, последние из которых оказались смертельными.

После того как женщина перестала подавать признаки жизни, мужчина пошел обыскивать дом, чтоб найти ценные вещи или деньги. Однако, ничего не отыскав, он ушел, забрав металлическую посуду и хлеб.

Вскоре злоумышленник был задержан милицией.

Во время обыска по месту проживания задержанного, который бы 7 раз ранее судим за кражи, хулиганство, разбой и незаконное изготовление, хранение огнестрельного оружия, милицией был обнаружен и изъят артиллерийский снаряд и фрагмент ручной гранаты, который содержит взрывчатое вещество.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело сразу по пяти статьям Уголовного кодекса Украины: ч.2 ст.115 (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах), ч.4 ст.187 (разбой, совершенный с причинением тяжких телесных повреждений), ч.2 ст.304 (вовлечение малолетнего в преступную деятельность), ч.3 ст.15, ч.3 ст.185 (неоконченное покушение на кражу чужого имущества, соединенную с проникновением в жилище), ч.1 ст.263 (незаконное приобретение, ношение и хранение боеприпасов и взрывчатых веществ). Ему избрана мера пресечения в виде ареста, он находится в СИЗО г. Мариуполя.