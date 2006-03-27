При аварии лифта погиб 6-месячный младенец

26 марта в Кировограде в результате аварии пассажирского лифта в 9-этажном доме погиб шестимесячный младенец, его мать с переломами и в шоковом состоянии госпитализирована в реанимационное отделение областной больницы.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Украины в области.

Согласно предоставленной информации, ситуация возникла чрезвычайно серьезная: между кабиной лифта и шахтой зажало детскую коляску с малышом, его мать оказалась головой вниз под кабиной лифта, третий пассажир лифта – отец ребенка находился в шоковом состоянии.

Пока одна группа спасателей поддерживала женщину из шахты лифта, другие работники аварийно-спасательного отряда спецназначения блокировали кабину и рабочее колесо подъемного механизма.

Как отметили в пресс-службе, в экстремальных условиях находились и те, кто поддерживал женщину в шахте: лифт мог упасть в любую минуту.

О причинах аварии пока неизвестно. Младенец погиб на месте происшествия.