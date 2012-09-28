Украинцы заплатили уже 103,7% за коммуналку

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

Согласно сообщению, среди регионов самый высокий уровень расчетов за ЖКУ наблюдался в Закарпатской, Сумской, Винницкой и Кировоградской областях (114,1-108,4%), самый низкий – в Севастополе и Волынской области (97,5 и 99,1%, соответственно).

Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги на одного владельца лицевого счета в августе т.г. увеличились на 4,8% по сравнению с августом 2011 года и с учетом электроэнергии (из расчета 150 кВт/ч) составили 239,8 грн.

В Госстате отметили, что задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг в августе 2012 года уменьшилась на 2,6% по сравнению с июлем 2012 года и на конец августа т.г. составила 10 млрд 615,2 млн грн. Средний срок задолженности населения за все услуги составил 3,4 месяца. Увеличение задолженности произошло во всех регионах Украины, кроме Львовской области.

В частности, в июне задолженность за три и более месяца имели: за централизованное отопление и горячее водоснабжение – 27,5% владельцев лицевых счетов, за вывоз бытовых отходов – 19,2%, за содержание домов, сооружений и придомовых территорий – 22%, за централизованное водоснабжение и водоотвод – 18,7%, за газоснабжение – 19,9%.

В январе-августе т.г. население уплатило за электроэнергию 6 млрд 910,8 млн грн, что составляет 162,7% от начисленных за этот период сумм.

Среди регионов наивысший уровень оплаты за электроснабжение, с учетом погашения долгов за предыдущие периоды, наблюдался в Севастополе, Херсонской и Одесской областях (262,2-243,8%), самый низкий – в Черниговской области (89,3%). Задолженность населения по оплате электроэнергии на конец августа 2012 года составила 2 млрд 863,8 млн грн.

В январе-августе 2012 г. население Украины заключило 43,6 тыс. договоров по погашению реструктуризированной задолженности на общую сумму 116,2 млн грн, а сумма внесенных платежей, с учетом долгосрочных договоров, составила 108,1 млн грн.