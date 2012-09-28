Синоптики обещают на завтра тепло

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, без осадков, лишь ночью в центральных и Одесской областях, а днем в восточной части и на Закарпатье местами небольшой дождь, местами гроза.

Ветер северо-западный с переходом на Правобережье в южный, 5-10 м/с.

Температура в южной части ночью 11-16°, на побережье Крыма до 18°, днем 23-28°; на остальной территории ночью 8-13°, днем 18-23°, на востоке до 26°; в Карпатах ночью 4-9°, днем 12-17°.

В Киеве и Киевской области без осадков. Ветер северо-западный с переходом в южный, 5-10 м/с. Температура ночью по области 8-13°, днем 18-23°; в Киеве ночью 10-12°, днем 20-22°.

Сегодня, 28 сентября, температура воды в Черном и Азовском морях была 19-22°, в Днепре возле Киева - 17°.