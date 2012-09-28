Табачник посочувствовал воспитателям детсадов

«Если сохранится социальная, политическая и правительственная стабильность, Кабинет министров Украины планирует 4 этапа повышения заработной платы педагогов, в частности, и педагогов дошкольного образования». Об этом сообщил министр образования и науки, молодежи и спорта Дмитрий Табачник на расширенном заседании коллегии Министерства образования и науки, молодежи и спорта, приуроченном празднованию Всеукраинского дня дошкольного образования.

Как сообщает пресс-служба МОН, по словам министра, «прошли времена ненадлежащего отношения к людям, работающим в дошкольном образовании. Понятно, все проблемы сразу не решить, но кое-что уже сделано, и мы будем пытаться делать еще больше». В первую очередь, по словам Д.Табачника, должностной оклад воспитателя по сравнению с 2010 годом увеличен на 500 гривень и составляет на сегодня 1653 гривни. «Конечно, я осознаю, что это небольшая сумма, но с учетом повышения размера должностных окладов, на 1 сентября 2012 года эта сумма составляет 2490 гривен. Хотел бы сказать, что и в следующем году, если сохранится социальная, политическая и правительственная стабильность, Кабинет министров Украины планирует 4 этапа повышения заработной платы педагогов, в частности, и педагогов дошкольного образования», – сообщил он.

Министр также озвучил еще одно предложение относительно ликвидации определенной «дискриминации» работников дошкольного образования, повышения их статуса. Для сравнения: отпуск воспитателя – 42 дня, учителя – 56; нагрузка воспитателя – 30 часов в неделю, учителя – 18. При этом в садах нет каникул ни зимой, ни летом: работают целый год с малышами, да еще и документации ведут довольно много. «Я просил бы всех руководителей управлений образования очень внимательно произвести инвентаризацию и уменьшить количество ненужной писанины», - подчеркнул Д.Табачник. Ведь доплаты за это не предусмотрены. Даже формы морального стимулирования и поощрения труда педагогов-«дошкольников» очень ограничены. Я убежден, что так не должно быть. Это однозначно несправедливо. И, понимая это, мы соответственно и будем действовать совместно с нашими надежными партнерами – профсоюзами», – заявил министр.

В 2011 году зарегистрирована Всеукраинская общественная организация «Ассоциация работников дошкольного образования», которая уже активно отстаивает права детей и творческие достижения воспитателей.

Также министр сообщил, что Министерство планирует ввести официальный Всеукраинский День работника дошкольного образования. Отныне этот праздник ежегодно будет отмечаться 27 сентября.