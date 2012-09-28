Доллар на межбанке растет

В пятницу, 28 сентября, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками 8,1460/8,1510, к 12:00 цены поднялись 8,1500/8,1530 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2633/37, к 12:00 цены повысились 0,2634/38. В России курс доллар-рубль упал, и к 12:00 установился на уровне 30.9299 (-0.2151).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,2928/30, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,5280/10,5360, к 12:00 цены ушли вверх 10,5415/10,5495.