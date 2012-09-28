В Луцке ночью горела крыша Восточноевропейского университета
10:59, 28 сентября 2012Общество
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В Луцке сегодня ночью горела крыша главного корпуса Восточноевропейского национального университета имени Леси Украинки.
Открытого огня не было Фото http://www.volynnews.com
В пресс-службе Территориального управления МЧС Украины в Волынской области корреспонденту УНИАН сообщили, что сейчас продолжается выяснение причин возгорания и устанавливается сумма нанесенного ущерба.
Как пишут «Волинські новини», исполняющий обязанности ректора вуза Игорь Коцан рассказал, что открытого огня не было, а повреждена лишь крыша здания. «За день ремонтная бригада ликвидирует повреждение», - заметил он.
Задымление пошло от электропроводки Фото http://www.volynnews.com
Вероятной причиной И.Коцан называет устаревшую электропроводку, которая спровоцировала тление, от которого и пошло задымление. «Учебные помещения не повреждены», - отметил И.Коцан.
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