В интернете выложили видео смерти охранников «Каравана»
09:31, 28 сентября 2012Общество
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В интернете выложили видео с камеры слежения ТЦ «Караван», на котором мужчина хладнокровно расстреливает трех охранников.
На видео можно увидеть, как пойманного на воровстве мужчину в маленькой комнате осматривают охранники торгового центра, сообщает ТСН.
Они просят вора вывернуть карманы, он соглашается, но, видимо, показывает не все. Старший охранник обращает на это внимание, и задержанный мужчина начинает нервничать.
Злоумышленник пытается выйти из комнаты, однако, охранники его не пускают. После этого он начинает стрелять. Человек стреляет метко и хладнокровно. Охранник получает пулю в сердце. Один из охранников пытается выхватить пистолет, но пуля останавливает и его. Третий охранник тоже пытается остановить преступника, но пуля попадает и в него.
Видео - телеканала ICTV
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