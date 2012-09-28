В интернете выложили видео смерти охранников «Каравана»

На видео можно увидеть, как пойманного на воровстве мужчину в маленькой комнате осматривают охранники торгового центра, сообщает ТСН.

Они просят вора вывернуть карманы, он соглашается, но, видимо, показывает не все. Старший охранник обращает на это внимание, и задержанный мужчина начинает нервничать.

Злоумышленник пытается выйти из комнаты, однако, охранники его не пускают. После этого он начинает стрелять. Человек стреляет метко и хладнокровно. Охранник получает пулю в сердце. Один из охранников пытается выхватить пистолет, но пуля останавливает и его. Третий охранник тоже пытается остановить преступника, но пуля попадает и в него.

Видео - телеканала ICTV