СМИ: Группа Ахметова возьмет контроль над Укртелекомом

СКМ Рината Ахметова договорилась о покупке доли в "Укртелекоме".

Об этом пишет газета «КоммерсантЪ-Украина» (№151 (1641) от 28 сентября), ссылаясь на свой источник.

По его словам, стороны достигли принципиальной договоренности, и сделка СКМ с нынешним владельцем — австрийским концерном EPIC — находится в завершающей стадии. Стороны объявят о ней в ближайшие дни.

В СКМ не подтвердили, но и не опровергли информацию о готовящейся покупке оператора, но добавили, что "знакомы с информацией о возможной продаже пакета акций "Укртелекома".

"Гипотетические сделки мы комментировать не можем", — заявили в пресс-службе компании. О переговорах сторон также знает один из источников «Коммерсанта», знакомых с планами СКМ, и один из бывших телеком-чиновников, но, по словам последнего, "хотя переговоры и ведутся, до закрытия сделки еще далеко".

Владельцем 92,79% акций "Укртелекома" является концерн EPIC, который был единственным участником приватизационного конкурса, состоявшегося в прошлом году. Его условия были составлены так, что к конкурсу не был допущен целый ряд зарубежных телекоммуникационных групп, проявлявших интерес к активу: Deutsche Telekom, FransTelecom, Nortelecom, "Связьинвест" и VimpelCom. В результате "Укртелеком" был куплен за 10,575 млрд грн.

Формально владельцами EPIC являются его управляющие партнеры: Питер Гольдшайдер, Густав Вюрмбок и Франц Лансшутцер (24%, 24% и 5% акций соответственно), а также Бриджит Гольдшайдер и Марина Вюрмбок (по 23,5%). Но участники телекоммуникационного рынка на правах анонимности неоднократно утверждали, что EPIC участвовал в приватизации "Укртелекома" в интересах "группы донецких бизнесменов, близких к власти".

По словам собеседника «Коммерсанта», знакомого с подробностями готовящейся сделки, доля этих бизнесменов не изменится, а СКМ получит миноритарный пакет, которым якобы владели глава Администрации Президента Сергей Левочкин, П.Гольдшайдер и член набсовета оператора Георгий Дзекон. "Однако публично будет объявлено о продаже 92,79% акций компании СКМ. При этом группа получит "Укртелеком" в управление, а основные владельцы, как и сейчас, останутся в тени", — утверждает собеседник газеты. По его словам, сделка будет оформлена через продажу группе СКМ кипрской EPIC Telecom Invest Ltd, которая владеет акциями "Укртелекома" через украинскую "дочку" ЕСУ.

В "Укртелекоме" возможную сделку не комментируют. П.Гольдшайдер отказался говорить на эту тему, а Г.Дзекон на звонки издания не отвечал.

В Фонде госимущества, который по условиям приватизации должен согласовывать смену собственников акций "Укртелекома", сообщили, что пока не получали запросов на такие действия. А в Антимонопольном комитете не смогли ответить "Коммерсанту" относительно поступления в ведомство запросов о разрешении на покупку "Укртелекома", ЕСУ или EPIC Telecom Invest.

Причиной сделки стал разрыв отношений между основной группой акционеров компании и миноритариями, утверждает собеседник издания.

Результатом конфликта стало и то, что сделка с СКМ не будет оплачена денежными средствами, утверждает источник "Коммерсанту". В 2010 году СКМ, который считали одним из основных претендентов на покупку "Укртелекома", назвал компанию переоцененной. Правда, с момента приватизации рыночная капитализация оператора снизилась на 55%, до 4,9 млрд грн.

СКМ уже владеет активами в телекоммуникациях. Компании принадлежит крупный фиксированный оператор Vega и 45% в "Астелите". Правда, по мнению участников рынка, инвестор управляет ими малоэффективно: Vega за последние два года практически остановила развитие сети, а "Астелит" до сих пор не вышел на прибыльный уровень.

"Укртелеком" сейчас является крупнейшим оператором фиксированной телефонии и интернет-доступа, к тому же единственной компанией в стране, предоставляющей услуги мобильной связи в стандарте 3G. Однако финансовое положение компании было неудовлетворительным: общая долговая нагрузка на момент продажи превышала 5 млрд грн, убыток по результатам 2010 года составил почти 260 млн грн. I полугодие 2012 года компания закончила с прибылью 124,5 млн грн против убытка в 215,4 млн грн годом ранее, ее выручка снизилась на 1%, до 3,3 млрд грн.

Одним из главных последствий покупки "Укртелекома" группой СКМ станет отказ компании от продажи подразделения мобильной связи "Тримоб" (TM Utel). Став собственником "Укртелекома", СКМ может передать "Тримоб" "Астелиту". По мнению заместителя директора исследовательской компании GfK Ukraine Глеба Вышлинского, это даст "Астелиту" небывалые конкурентные преимущества. "Тарифные предложения компании уже сейчас ориентированы на использование мобильного интернета, и появление 3G-сети может привести к массовому переходу абонентов "Киевстара" и МТС", — допускает он.

Существенно усилятся позиции СКМ и на рынке интернет-доступа. По данным исследовательской компании iKS-Consulting, на конец июня Vega занимала лишь шестое место среди национальных провайдеров, обслуживая около 145 тыс. абонентов, в то время как абонентская база "Укртелекома" превышала 1,45 млн. Используя магистральную сеть "Укртелекома", к развертыванию национальной сети беспроводной связи может приступить и связанная с СКМ компания "ММДС-Украина", владеющая единственной в стране лицензией на технологию скоростной передачи данных LTE.