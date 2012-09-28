Отходы завода «Радон» переработают в Чернобыле

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Киевской горгосадминистрации Александр Попов сообщил на территории государственного НПП «Запад» во время выездного совещания по решению актуальных вопросов в сфере техногенно-экологической безопасности города.

"В соответствии с национальными программами, планируется организация переработки радиоактивных отходов на территории Чернобыльской зоны. Мы видели, что эти отходы могут быть поставлены туда после строительства завода («Вектор» - УНИАН) и там переработаны", - сказал А.Попов.

В то же время он отметил, что вывоз опасных веществ на территорию другой страны невозможен.

«Правительству нужно достроить это предприятие, чтобы у нас была возможность перерабатывать там отходы», - отметил председатель КГГА.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2011 года А.Попов пообещал, что за 3,5 года с территории спецпредприятий «Радикал» и «Радон» будут вывезены опасные вещества и отходы, в частности содержащие бериллий и ртуть.

Строительство комплекса «Вектор», который является составляющей частью Промышленного комплекса по переработке твердых радиоактивных отходов, предусмотрено ”Комплексной программой обращения с радиоактивными отходами”, утвержденным постановлением Кабинета министров Украины от 25.12.02 г. №2015, и предопределено необходимостью перевода РАО, которые возникли в результате аварии, в экологически безопасное контролируемое состояние.

Строительство комплекса начато в 1998 году. Первая очередь комплекса сдана в эксплуатацию в конце 2007 года. Заказчиком строительства комплекса выступает ГСП ”Техноцентр”. Комплекс строится по технологии Nukem Technologies (Германия). Проект финансируется за средства Европейского Союза в рамках программы ТАСIS.