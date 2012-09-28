Отходы завода «Радон» переработают в Чернобыле
Опасные вещества со столичного спецкомбината «Радон» планируют переработать на территории Чернобыльской зоны.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Киевской горгосадминистрации Александр Попов сообщил на территории государственного НПП «Запад» во время выездного совещания по решению актуальных вопросов в сфере техногенно-экологической безопасности города.
"В соответствии с национальными программами, планируется организация переработки радиоактивных отходов на территории Чернобыльской зоны. Мы видели, что эти отходы могут быть поставлены туда после строительства завода («Вектор» - УНИАН) и там переработаны", - сказал А.Попов.
В то же время он отметил, что вывоз опасных веществ на территорию другой страны невозможен.
«Правительству нужно достроить это предприятие, чтобы у нас была возможность перерабатывать там отходы», - отметил председатель КГГА.
Как сообщал УНИАН, в ноябре 2011 года А.Попов пообещал, что за 3,5 года с территории спецпредприятий «Радикал» и «Радон» будут вывезены опасные вещества и отходы, в частности содержащие бериллий и ртуть.
Строительство комплекса «Вектор», который является составляющей частью Промышленного комплекса по переработке твердых радиоактивных отходов, предусмотрено ”Комплексной программой обращения с радиоактивными отходами”, утвержденным постановлением Кабинета министров Украины от 25.12.02 г. №2015, и предопределено необходимостью перевода РАО, которые возникли в результате аварии, в экологически безопасное контролируемое состояние.
Строительство комплекса начато в 1998 году. Первая очередь комплекса сдана в эксплуатацию в конце 2007 года. Заказчиком строительства комплекса выступает ГСП ”Техноцентр”. Комплекс строится по технологии Nukem Technologies (Германия). Проект финансируется за средства Европейского Союза в рамках программы ТАСIS.