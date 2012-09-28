Украина и Молдова намерены разобраться, где проходит граница
04:45, 28 сентября 2012Общество
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Премьер-министры Украины и Молдовы договорились активизировать работы по демаркации государственной границы.
Как сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ, соответствующая договоренность достигнута во время встречи премьер-министра Украины Николая Азарова и премьер-министра Республики Молдова Влада Филата в Ялте.
Премьер-министр Украины Николай Азаров и премьер-министр Молдовы Владимир Филат во время встречи в Ялте, 27 сентября 2012 г.
«Нам необходимо хорошо поработать над завершением процесса демаркации границ», - сказал Н.Азаров.
Вместе с тем Н.Азаров отметил, что Украина приветствует решение Молдовы о ратификации Соглашения о зоне свободной торговли СНГ.
Также стороны намерены согласовать объемы поставок украинской электроэнергии в Молдавию и активизировать сотрудничество в энергетическом секторе.
«Мы удовлетворены тем, как развивается сотрудничество между нашими странами», - отметил Влад Филат.
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