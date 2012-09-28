Избиения первокурсников в военном лицее вызвали серьезный скандал

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Ю.Павленко.

В сообщении пресс-службы сказано, что в связи с грубыми нарушениями прав ребенка в Кременчугском военном лицее Ю.Павленко обратился к губернатору Полтавской области Александру Удовиченко с требованием отстранить от исполнения должностных обязанностей начальника лицея В.Полякова.

Согласно сообщению, родители шести воспитанников учреждения обратились к Ю.Павленко с письмом, в котором утверждали, что детей в течение двух недель систематически подвергали физическому и психологическому насилию. Они также сообщили, что у них есть акты судебной медицинской экспертизы детей, где засвидетельствованы побои, однако со стороны руководства лицея не принимались необходимые меры предотвращения или решения конфликта.

Ю.Павленко считает детей потерпевшими и будет защищать права всех участников конфликта. По его предложению с лицеистами будет работать медиатор для урегулирования конфликтной ситуации путем примирения сторон.

Как сообщал УНИАН, прокурор города Кременчуга Тимофей Кодола возбудил уголовное дело за побои и истязания, причиненные лицеистам первого курса Кременчугского военного лицея второкурсниками.

По словам прокурора, второкурсники начали избивать лицеистов первого курса еще с 5 сентября и продолжалось это по 13 сентября.

«Об избиениях узнали родители первокурсников. Они обратились ко мне и сообщили, что их детей систематически бьют второкурсники. Били не всех подряд, а только тех юношей, которые были определены старшими по группе. Все события происходили в сушилке, где не было видеонаблюдения. Именно в сушилку два второкурсника вызвали «главных» первокурсников и били по бедрам. Причину такого поведения называли любую - от того, что строй их группы был не ровным до опоздания на обед или зарядку», - рассказал Т.Кодола.

Он отметил, что сейчас выявлено 5 пострадавших. У трех из них судмедэкспертиза установила легкие телесные повреждения, у двух - побои.

«Синяки на ногах у них разной давности, что указывает на системный характер избиения. Родители детей настроены идти до конца и не похоронить это дело. В общем, события в военном лицее похожи на дедовщину! Сейчас дело расследует милиция», - отметил прокурор.

Начальник военного лицея В.Поляков признает, что попытки неуставных взаимоотношений в учебном заведении были. Вместе с тем он говорит, что действия некоторых из родителей лицеистов первого курса являются предвзятыми и направленны на дестабилизацию работы учебного заведения.