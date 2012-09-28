Дневники Довженко пролежали неизвестными 50 лет

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве сообщили председатель Госархивслужбы Украины Ольга Гинзбург и руководитель Федерального архивного агентства России Андрей Артизов.

В результате сотрудничества украинских и российских архивистов подготовлен к печати сборник “Дневники Александра Довженко”, которые художник писал на протяжении всей жизни.

Директор Российского государственного архива литературы и искусства Татьяна Горяева отметила, что после смерти А.Довженко его вдова Юлия Солнцева безвозмездно передала дневники в архив. Единственным ее условием было то, что эти рукописи будут находиться на закрытом хранении в фондах российских архивов в течение 50 лет. По словам Т.Горяевой, этот срок истек в апреле 2010 года, и сразу после этого началась работа по подготовке дневников к публикации. Она сообщила, что в целом это 74 тетради дневников.

Генеральный директор издательства “Фолио”, которое и будет публиковать дневники, Александр Красовицкий сообщил, что издание появится до конца текущего года. Он выразил убеждение, что эта книга станет бестселлером в Украине и России. Дневники будут публиковаться на украинском и русском языках.

А.Красовицкий не исключил, что в будущем дневники будут переведены и изданы на других языках.