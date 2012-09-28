Мошенники собирают деньги от имени Партии регионов
00:36, 28 сентября 2012Общество
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ПР призывает не верить обращениям неустановленных лиц, просящих оказать финансовую помощь якобы на избирательную кампанию партии.
В последнее время к руководителям отдельных предприятий и организаций от неустановленных лиц поступают обращения с просьбой оказания финансовой помощи якобы на избирательную кампанию Партии регионов.
«Официально заявляем, что Партия регионов и ее избирательные штабы не обращались и не планируют обращаться с подобными просьбами», сообщили УНИАН в пресс-службе ПР.
Всех, кому поступают такие просьбы, просят сообщать по телефону: (044) 254-24-01.
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