Арбузов говорит, что ситуация позволяет Минфину занять еще 1,5 млрд долларов

Об этом заявил в интервью газете «Зеркало недели» председатель Национального банка Украины Сергей Арбузов.

«Минфин еще не сказал своего последнего слова как на внешних, так и на внутреннем рынке. Нынешние котировки доходности недавно размещенных евробондов на 2 млрд долл. уже значительно ниже доходности, полученной при их размещении (составляя сейчас около 7,5-7,7%). Соответственно, открывается возможность для новых заимствований в объеме 1-1,5 млрд долл.» - сказал глава Нацбанка.

При этом он отметил, что такая же возможность существует для правительства и на внутреннем рынке.

«Спрос на валютные облигации для населения, дебютный выпуск которых запланирован на первую декаду октября, превышает предложение: количество уже поданных на покупку заявок превышает объем дебютного выпуска на 200 млн долл.» - сообщил С.Арбузов.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины своим постановлением №875 от 17 сентября 2012 г. оформил доразмещение еврооблигаций на 600 млн долл., увеличив сумму выпуска евробондов до 2,6 млрд долл. с 2 млрд долл., с погашением в июле 2017 года.

В Минфине указывают, что это наибольшее размещение евробондов Украиной, включая многотраншевые размещения.

Заявки на покупку евробондов Украины во время их доразмещения 19 сентября т.г. подали 80 инвесторов на общую сумму 1,4 млрд долл. Доходность доразмещенных бумаг составила 7,46%.