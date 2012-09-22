Завтра будет дождливо только на Востоке

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ветер в течение суток будет преобладать западный, 7-12 м/с.

Температура в западных, северных и Винницкой областях ночью 5-10° тепла (на высокогорье Карпат заморозки 0-2°), днем 14-19° тепла; на остальной территории ночью 9-14°, на побережье морей до 17°, днем 18-23°.

В Киевской области существенных осадков не прогнозируется. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура по области ночью 5-10°, днем 14-19°. В г. Киеве температура ночью 8-10°, днем 16-18°.

22 сентября температура воды в Черном и Азовском морях была 19-22°, в Днепре возле Киева 17°.