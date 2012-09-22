Европейский банк дает Украине 200 млн. евро

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее соглашение было подписано 21 сентября министром энергетики и угольной промышленности Украины Юрием Бойко и представителем ЕИБ Хайнцем Олберсом.

Деньги ЕИБ будут направлены на модернизацию 22 обычных и гидроаккумулирующих генераторов на шести гидроэлектростанциях на Днепре.

Проект предусматривает, что после его завершения будет продлен срок действия существующих генераторов, а общая способность производить электроэнергию будет увеличена на 10%.

Проект будет финансироваться Европейским инвестиционным банком совместно с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).

Таким образом, с учетом нынешнего кредита, общая сумма кредитов, предоставленных ЕИБ Украине, достигнет 1,3 млрд евро.

Как сообщал УНИАН, 7 сентября Украина и Европейский инвестиционный банк парафировали кредитное соглашение на 200 млн евро в рамках реализации проекта реабилитации гидроэлектростанций (ГЭС) ПАО «Укргидроэнерго».

Ранее Кабинет министров Украины одобрил привлечение госкомпанией "Укргидроэнерго" кредита ЕИБ на 200 млн евро на реализацию проекта реабилитации гидроэлектростанций компании (распоряжение правительства №519-р от 25 июля 2012 г.).

Кабмин поручил Минфину, Минэнергоугля и НКРЭ подписать с "Укргидроэнерго" договор о предоставлении субкредита, предусмотрев в нем вид обеспечения выполнения обязательств по обслуживанию и погашению займа в размере 200 млн евро.