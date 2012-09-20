Эксперт прогнозирует дальнейшее снижение цен на жилье в течение еще 3-4 лет

Такой прогноз озвучил президент Союза специалистов недвижимости Украины Александр Рубанов в эфире Первого делового канала, пишет Gazeta.ua.

"В целом, если говорить о среднесрочной перспективе, то цены продолжат свое плавное снижение. По нашим прогнозам, как минимум еще 3-4 года ожидать стабилизации и последующего повышения цен не стоит", - сказал он.

По его словам, в краткосрочной перспективе будет наблюдаться оживление на рынке недвижимости.

"Определенной динамики рынка предоставит желание людей к введению новых правил (оформление прав на недвижимость) как-то решить свои вопросы, связанные с недвижимостью, позже может быть отсрочка надолго. Практика показывает, что это может быть и два, и три месяца, пока заработают новые правила регистрации ", - отметил Рубанов.

Напомним, глава правления Госфонда содействия молодежному жилищному строительству Леонид Рисухин сообщил, что государственная программа обеспечения молодежи жильем на 2002-2012 годы на сегодняшний день недофинансирована из государственного бюджета на 50%, или на 700-800 млн грн.