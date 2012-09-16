В Киев из Иерусалима прибудет Плащаница Пресвятой Богородицы

Об этом сообщает сайт Украинской православной церкви.

В настоящее время Плащаница Пресвятой Богородицы находится в Иерусалиме, во дворе Гефсиманской обители, так называемой Малой Гефсимании, расположенной напротив входа в Храм Гроба Господнего. В этом небольшом храме она хранится справа возле алтаря.

В Киеве святыня пробудет до 24 сентября, затем ее встретят в других епархиях УПЦ. В целом поклониться Плащанице будут иметь возможность верующие Полтавы, Харькова Донецка (Святогорская Лавра), Луганска, Днепропетровска, Запорожья, Белой Церкви, Житомира, Тернополя, Почаева и Львова.