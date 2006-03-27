В последние дня марта существенно потеплеет

28 марта по прогнозам синоптиков на территории Украины ожидается облачная погода с прояснениями. Временами небольшой, в западных областях днем умеренный дождь (в Карпатах местами сильный), лишь на крайнем юге без существенных осадков. Ночью и утром, кроме севера Левобережья, местами туман. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, на Левобережье и на высокогорье Карпат местами 0-2° мороза, днем 6-11° тепла, в западных и местами в южных областях 10-15°. На Закарпатье дождь, днем местами сильный. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 9-14° тепла; в горах ночью около 0°, днем 0-5° тепла.

Об этом УНИАН сообщили в Укргидрометцентре.

29-30 марта ожидается переменная облачность. Небольшие, в западных, а днем 29 марта и в северных и центральных областях умеренные дожди, в южной части местами грозы; только ночью 29 марта в восточных, южных областях и в Крыму без существенных осадков. Ветер юго-западный, в западных областях северо-западный, 7-12 м/с, в южных областях, в Крыму и Приазовье местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 8-13°, в южной и восточной части 10-15° тепла, 29 марта на юге Одесской области и в Крыму местами 14-19°. В Закарпатье временами дождь (днем 30 марта местами небольшой). Температура ночью 3-8° тепла, днем 9-14° тепла.

31 марта - 3 апреля без существенных осадков, только в западных областях, а 1 апреля и днем 3 апреля на большей части территории Украины пройдут небольшие дожди. Температура ночью 1-6° тепла, днем 9-15°; 31 марта –1 апреля в западных и северных областях ночью 0-4° тепла, днем 7-12° тепла.

4-6 апреля пройдут небольшие дожди, 6 апреля ночью в западной половине, а днем в Украине умеренные дожди, местами грозы (5 апреля в западных и северных областях преимущественно без осадков). Колебание температуры на 3-5°, 4-5 апреля в восточной половине температура существенно не изменится.

В г. Киеве и области 28 марта облачная погода с прояснениями. Временами небольшой дождь. Ночью и утром туман. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура в Киеве ночью 2-4° тепла, днем 7-9° тепла; по области ночью 1-6° тепла, днем 6-11° тепла.

29-30 марта ожидается переменная облачность. Ночью небольшой дождь, днем 29 марта умеренный дождь, 30 марта без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 8-13° тепла.

31 марта - без существенных осадков, 1 апреля небольшой дождь. Температура ночью 0-4° тепла, днем 7-12° тепла.