Стали известны победители Венецианского кинофестиваля

11:14, 09 сентября 2012
Общество
1255

Главную награду Венецианского кинофестиваля – «Золотого льва» – получил южнокорейский режиссер Ким Ки Дук.

Ким Ки Дук получил

Его фильм «Пьетта» был признан лучшим из 18 картин в основном конкурсе, сообщает радиостанция «Эхо Москвы».

«Серебряного льва» за лучшую режиссуру получил американец Пол Томас Андерсен, который привез на фестиваль ленту «Мастер» о религиозной секте. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter