Стали известны победители Венецианского кинофестиваля

Его фильм «Пьетта» был признан лучшим из 18 картин в основном конкурсе, сообщает радиостанция «Эхо Москвы».

«Серебряного льва» за лучшую режиссуру получил американец Пол Томас Андерсен, который привез на фестиваль ленту «Мастер» о религиозной секте.