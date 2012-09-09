Стали известны победители Венецианского кинофестиваля
11:14, 09 сентября 2012Общество
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Главную награду Венецианского кинофестиваля – «Золотого льва» – получил южнокорейский режиссер Ким Ки Дук.
Ким Ки Дук получил "Золотого льва", фото news.online.ua
Его фильм «Пьетта» был признан лучшим из 18 картин в основном конкурсе, сообщает радиостанция «Эхо Москвы».
«Серебряного льва» за лучшую режиссуру получил американец Пол Томас Андерсен, который привез на фестиваль ленту «Мастер» о религиозной секте.
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