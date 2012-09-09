Эксперт: Украина может потерять половину пахотных земель

Участившиеся засухи грозят превращением степей юга Украины в пустыню и потерей для земледелия более половины площадей пахотных земель страны.

Об этом академик Национальной академии аграрных наук Александр Иващенков написал в статье «Калахари — Украинская степь», опубликованной в еженедельнике «Зеркало недели. Украина» (№31 от 7-14 сентября 2012 г.).

«В Украине в последние десятилетия участились жестокие засухи и существенно повысились летние температуры, климат приобретает признаки континентальности. Темпы нарастания температуры в нашей стране существенным образом опережают средние планетарные показатели. Особенно рельефно проявляется такая тенденция на Юге в зоне Степи, где на поля и посевы в текущем году фактически не выпадали осадки на протяжении четырех-пяти месяцев», — отметил А.Иващенко.

Он констатировал, что на мизерных запасах влаги, находящейся в почве после предыдущих засушливой осени и бесснежной зимы, формировать урожай сельскохозяйственных культур было очень сложно.

По данным А.Иващенко, за последние десятилетия происходит фактическое смещение границ природно-климатических зон на 100-150 км на север. Условия вегетации в традиционной подзоне Северной Степи (Днепропетровская, Кировоградская области и др.) за последние годы фактически отвечали подзоне Южной Степи. Это условия — как в зоне Юго-Западной Африки в пустыне Калахари.

«Подзона Северной Степи смещается соответственно на территории Черкасской, Полтавской и других областей, которые традиционно были в зоне Лесостепи. В Южной Степи (Херсонская, Запорожская области, Крымская АР и др.) реально уже проявляются признаки опустынивания», — подчеркнул академик ААНУ.

ОН отметил, что сохранение имеющихся тенденций изменений климата в ближайшие 20 лет представляет реальную опасность фактической потери для интенсивного земледелия не только зоны Степи, но и свыше половины площадей пахотных земель страны и почти двух третей площади современной зоны Лесостепи.

Такие последствия, утверждает А.Иващенко, могут привести к непригодности территории для обитания людей и ведения хозяйственной деятельности, то есть фактически к потере в хозяйственном использовании от 15 до 21 млн га площадей пахотных земель и недополучения ежегодно валового сбора от 24 до 40 млн тонн качественного зерна и других продовольственных культур (овощей, плодов, ягод, винограда, орехов, кормов), что является традиционной продукцией зоны Степи.

Кроме того, опустынивание земель угрожает неконтролируемой миграции населения зоны Степи в более северные регионы страны из-за невозможности ведения аграрного производства; дефицита пресной и чистой воды и дискомфортности окружающей среды для жизни на Юге.

Как сообщал УНИАН, в этом году Украинский гидрометеорологический центр из-за неблагоприятных погодных условий снизил прогноз урожая кукурузы на 9% - до 21 млн тонн против ранее прогнозируемых 23 млн тонн за счет снижения вследствие засухи урожайности культуры в основных кукурузосеющих областях.

Минагропрод ожидает, что урожай зерна в текущем году составит 45,3 млн тонн против 56,7 млн тонн в 2011 году. Ранее ожидалось, что урожай кукурузы в 2012 г. составит 23 млн тонн.