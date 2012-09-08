Рейс в Польшу задержался на 5 часов из-за «подозрительного предмета»

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в г. Киеве, сегодня в 10.10 по спецлинии «102» поступило сообщение о заминировании в аэропорту «Киев» самолета Airbus-320, который должен был выполнять рейс в Польшу.

Один из пассажиров, гражданин Польши, находясь на борту самолета, сообщил стюардессе о наличии подозрительного предмета.

На место события сразу выехали руководство столичной милиции, следственно-оперативные группы, работники взрывотехничнических и пожарно-технических служб.

Было установлено, что один из пассажиров рейса при посадке в самолет, следовавший в Польшу, сообщил стюардессе, что в самолете находится подозрительный предмет, похожий на взрывное устройство.

С соблюдением всех мер безопасности работники правоохранительных органов провели эвакуацию 163 пассажиров и 7 членов экипажа самолета Airbus-320, которые на тот момент уже заняли свои места для отправки самолета сообщением «Киев-Катовице».

Правоохранители провели детальный осмотр воздушного судна, пассажиров, багажа, груза и ручной клади.

В результате осмотра взрывоопасных предметов и веществ выявлено не было.

По завершении проверки, с задержкой в 5 часов, самолет вылетел в Польшу.

Принятыми мерами работников правоохранительных органов было установлено, что безосновательное сообщение о заминировании сделал иностранный гражданин. Проверка по данному факту продолжается.