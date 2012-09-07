Данилишин: Удерживание курса гривны за счет резервов может плохо кончиться

«Удерживание курса гривни Нацбанком - политическая деятельность, а не экономическая…

Если это будет продолжаться еще два месяца, то после выборов удержать ситуацию будет чрезвычайно трудно», - написал он на своей странице в сети Facebook.

Кроме того, отметил Б.Данилишин, складывается впечатление, что НБУ все же постепенно отказывается от фиксированного курса гривни.

«Если смотреть комплексно, с точки зрения обеспечения поддержки ключевых секторов экономики - такая политика проводится с целью повышения ценовой конкурентоспособности ключевых экспортеров продукции, сдерживания импорта и постепенного перехода к свободному обменному курсу», - считает Б.Данилишин.

«Сегодня экономическая конъюнктура складывается таким образом, что внешний рынок больше не может обеспечить экономического роста в Украине, а внутренний - заменить внешний. Возможность погашения внешнего долга Украины является угрожающей. До конца 2012 года при современных тенденциях развития экономики, следует ожидать роста относительного показателя государственного долга до 40% ВВП за счет заимствований на внутреннем рынке, выпуска еврооблигаций», - отмечает Б.Данилишин.

Он отмечает, что не является сторонником фиксированного курса, и выступает за введение свободного обменного курса.

«Надо переходить на свободный обменный курс. Он будет стимулировать гривневые сбережения, люди больше пользовались бы гривней. Нужно расширить коридор колебания гривни, а затем постепенно перейти на свободный обменный курс. В этом направлении имеется опыт многих стран», - отметил Б.Данилишин.

О целесообразности постепенной девальвации, отмечает Б.Данилишин, можно говорить, исходя из того, что на протяжении июля НБУ продолжал сглаживать колебания курса гривни на межбанковском валютном рынке путем проведения валютных интервенций. «Причем, в июле, второй месяц подряд, продолжилось наращивание значительными темпами их отрицательного сальдо, которое составило на уровне 1,2 млрд долл. США (против «минус» 0,7 млрд долл. США в июне). Потери резервов вследствие отрицательных валютных интервенций в июле компенсировались, в частности, поступлениями от размещения правительством еврооблигаций на общую сумму 2 млрд долл. США. Как следствие, согласно оперативной информации НБУ, объем международных валютных резервов в июле вырос всего на 2,6 процента, или 0,8 млрд долл. США до 30,1 млрд долл. США. Это на крайне низком уровне», - считает Б.Данилишин.