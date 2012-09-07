Осуждены участники покушения на известного невропатолога

Как сообщили УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации прокуратуры города Киева, прокуратурой Шевченковского района столицы было поддержано государственное обвинение по уголовному делу, возбужденному согласно ч.2 ст.15, ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство), ч. 3, 4 ст. 187 (разбой), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием).

На скамье подсудимых оказались двое граждан Молдовы и уроженец Сумской области в возрасте от 19 до 29 лет, которые в июне прошлого года путем обмана проникли в квартиру 66-летнего врача и, воспользовавшись его беспомощным состоянием, похитили все ценное имущество потерпевшего.

Нападающие дважды стреляли ему в голову из огнестрельного оружия, наносили удары ногами по телу и голове. Наконец один из преступников из сигнального пистолета еще дважды выстрелил в голову немолодого человека.

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В ходе досудебного следствия и судебного разбирательства дела была доказана причастность членов этой преступной группы к вооруженному ограблению магазина возле станции метро «Дарница» и нескольким кражам из коммерческих киосков, расположенных в Днепровском районе столицы.

Приговором Шевченковского районного суда Киева двое граждан Молдовы приговорены к 12 годам тюремного заключения, их соучастник проведет за решеткой 10 лет.