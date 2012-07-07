За год арестованы трое криминальных "смотрящих"

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГУБОП МВД Украины.

На сегодняшний день обвиняются 32 человека, совершившие около 70 преступлений. Своими действиями обвиняемые нанесли ущерб на сумму около 5 млн грн.

Большинство этих злоумышленников ранее неоднократно судимы.

Так, столичный УБОП пресек деятельность банды, в состав которой входили два человека, имевших криминальный статус «смотрящих» в учреждениях исполнения наказаний. Рецидивисты занимались «выбиванием» долгов, разбоями и грабежами.

В Одессе также функционировала группа, возглавляемая «смотрящим» по СИЗО. Установлено, что злоумышленники причастны к совершению ряда тяжких преступлений, среди которых захват и удержание заложника, применение к нему пыток с целью побуждения родственников последнего выплатить 10 тысяч долларов выкупа за освобождение.

В Донецкой области раскрыто разбойное нападение на инкассаторский автомобиль «Укрпочты» и похищение около 700 тысяч гривень.