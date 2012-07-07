За год арестованы трое криминальных "смотрящих"
В этом году направлено в суд 8 уголовных дел против бандитских групп, совершавших разбойные нападения на граждан, предприятия, банковские учреждения, захватывавших заложников.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГУБОП МВД Украины.
На сегодняшний день обвиняются 32 человека, совершившие около 70 преступлений. Своими действиями обвиняемые нанесли ущерб на сумму около 5 млн грн.
Большинство этих злоумышленников ранее неоднократно судимы.
Так, столичный УБОП пресек деятельность банды, в состав которой входили два человека, имевших криминальный статус «смотрящих» в учреждениях исполнения наказаний. Рецидивисты занимались «выбиванием» долгов, разбоями и грабежами.
В Одессе также функционировала группа, возглавляемая «смотрящим» по СИЗО. Установлено, что злоумышленники причастны к совершению ряда тяжких преступлений, среди которых захват и удержание заложника, применение к нему пыток с целью побуждения родственников последнего выплатить 10 тысяч долларов выкупа за освобождение.
В Донецкой области раскрыто разбойное нападение на инкассаторский автомобиль «Укрпочты» и похищение около 700 тысяч гривень.