Эксперт говорит, что курс гривни традиционно падает перед выборами

Об этом в эфире «5 канала» заявил ректор Международного института бизнеса Александр Савченко.

«Перед выборами на первое место выходят ожидания. Традиционно перед выборами спрос на американскую валюту увеличивается и курс гривни падает. Так на протяжении двадцати лет, и ничего удивительного для меня нет в поведении людей, банков », - заявил Савченко.

«Кто-то на этом хочет заработать, готовится к таким ожиданиям девальвационным, подогревает это в прессе и на телевидении, но за все будут платить люди. Они понесут свои деньги, купят дорого доллары, после выборов курс стабилизируется, и даже может гривня вырасти - продадут, заработают менялы, ничего удивительного в этом нет », - добавил эксперт.