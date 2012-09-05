Эксперт говорит, что курс гривни традиционно падает перед выборами
08:59, 05 сентября 2012Общество
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Перед выборами, уже традиционно, увеличивается спрос на американскую валюту, что обусловлено инфляционными ожиданиями населения, и курс гривны, по отношению к доллару, падает.
Граждане побежали скупать валюту
Об этом в эфире «5 канала» заявил ректор Международного института бизнеса Александр Савченко.
«Перед выборами на первое место выходят ожидания. Традиционно перед выборами спрос на американскую валюту увеличивается и курс гривни падает. Так на протяжении двадцати лет, и ничего удивительного для меня нет в поведении людей, банков », - заявил Савченко.
«Кто-то на этом хочет заработать, готовится к таким ожиданиям девальвационным, подогревает это в прессе и на телевидении, но за все будут платить люди. Они понесут свои деньги, купят дорого доллары, после выборов курс стабилизируется, и даже может гривня вырасти - продадут, заработают менялы, ничего удивительного в этом нет », - добавил эксперт.
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