Отключен шестой блок Запорожской АЭС

Сегодня в 01.12 для проведения ремонта отключен от энергосети блок №6 Запорожской АЭС. Об этом УНИАН сообщили в НАЭК «Энергоатом».

Таким образом, сегодня, 22 марта, на атомных станциях Украины в работе находятся 13 из 15 энергоблоков.

Энергоблок №4 Ривненской АЭС 10-е сутки находится в капитальном плановом ремонте. Идет ремонт третьей системы безопасности, подготовка к выгрузке активной зоны реакторной установки, ремонт турбоустановки и турбогенератора.

За прошлые сутки, 21 марта, станциями произведено 281,01 млн. кВт/ч электроэнергии, отмечается в сообщении. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.