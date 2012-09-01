Охранник автовокзала повредил камеру тележурналисту
02:04, 01 сентября 2012Общество
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В Днепропетровске работниками милиции задержан сотрудник центрального городского автовокзала, который повредил видеокамеру съемочной группе телеканала во время выполнения журналистами профессиональных обязанностей.
Центральный автовокзал Днепропетровска, фото с официального сайта
Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, после обеда в дежурную часть Кировского райотдела Днепропетровского городского управления милиции обратилась корреспондент местного 11-телеканала с заявлением о том, что работники частной охранной фирмы на территории Днепропетровского центрального автовокзала препятствовали работе съемочной группы, при этом повредили видеокамеру, чем нанесли телекомпанию материальный ущерб.
«Выехав на место события, следственно-оперативная группа задержала подозреваемого – работника Днепропетровского центрального автовокзала. В настоящее время он доставлен в райотдел, проводится проверка», - отметили в МВД.
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