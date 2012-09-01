Охранник автовокзала повредил камеру тележурналисту

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, после обеда в дежурную часть Кировского райотдела Днепропетровского городского управления милиции обратилась корреспондент местного 11-телеканала с заявлением о том, что работники частной охранной фирмы на территории Днепропетровского центрального автовокзала препятствовали работе съемочной группы, при этом повредили видеокамеру, чем нанесли телекомпанию материальный ущерб.

«Выехав на место события, следственно-оперативная группа задержала подозреваемого – работника Днепропетровского центрального автовокзала. В настоящее время он доставлен в райотдел, проводится проверка», - отметили в МВД.