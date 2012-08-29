Диорама "Бой под Бродами" переедет из Киева во Львов

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского областного совета, об этом говорится в письме Департамента социальной и гуманитарной политики Минобороны на имя председателя Львовского областного совета Олега Панькевича.

В июле этого года О.Панькевич обратился с письмом к министру обороны Украины Дмитрию Саламатину с просьбой передать Музею национально-освободительной борьбы Украины на временное хранение, сроком на 25 лет, полотно диорамы "Бой под Бродами", которое хранится в фондах Национального музея Вооруженных Сил Украины в Киеве.

Председатель облсовета заверил Минобороны Украины, что "Музей национально-освободительной борьбы во Львове готов выполнить необходимый объем реставрационных работ для обновления диорамы, а также имеет соответствующее согласование управления капитального строительства Львовского областного совета на размещение павильона диорамы в своем внутреннем дворе и необходимые технические средства для экспозиционного монтажа этого полотна».

Справка УНИАН. Диорама "Бой под Бродами" ("Львовско-Сандомирская операция") размером 16х6 метров изготовлена художественной студией им. Грекова в 1984 году. До демонтажа Музея истории войск ПрикВО во Львове диорама экспонировалась в разделе "Великая отечественная война". С 1996 года полотно диорамы находится в фондах Национального музея Вооруженных Сил Украины в городе Киеве.