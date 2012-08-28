Российская компания требует от Украины вернуть деньги

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил директор представительства «Мечел-Украина» Сергей Боклагов на заседании круглого стола, организованного Украинским союзом промышленников и предпринимателей.

«Донецкий электрометаллургический завод имеет проблему, связанную с возвратом из бюджета Украины переплаченных значительных сумм авансовых платежей по налогу на прибыль, более 60 млн долларов. Можно предположить, что с аналогичными проблемами при работе на украинском рынке сталкиваются и другие компании из России и других стран», - заявил С.Боклагов.

Также он отметил, что компания неоднократно обращалась в налоговую и Министерство финансов Украины, однако пока не достигла результатов.

С.Боклагов также дал понять, что компания готова пойти на компромисс по возвращению переплаченных в бюджет налогов.

«Компанией были предложены различные схемы решения данного вопроса, в том числе и схема возврата переплаченных авансовых платежей по налогу на прибыль в виде ценных бумаг, - уточнил директор представительства «Мечел-Украина».

Справка УНИАН. В декабре 2011 года российская компания «Мечел» завершила сделку по приобретению 100% пакета акций Донецкого электрометаллургического завода. Сумма сделки составила 537 млн долларов США.

Оплата акций ДЭМЗ будет осуществляться с рассрочкой платежа сроком на 7 лет.

ДЭМЗ - одно из самых современных металлургических предприятий Украины с производственной мощностью 1 млн тонн стали в год. Завод специализируется на выпуске непрерывно-литой заготовки, а также проката из сталей специального качества, в том числе с термообработкой. Предприятие занимает устойчивые позиции на рынке как производитель высококачественного проката, выпуская, среди прочего, круги большого диаметра из специальных марок стали, которые экспортируются в США и страны Европы.

«Мечел» - одна из ведущих российских компаний в горнодобывающей и металлургической отраслях; объединяет производителей угля, железорудного концентрата, никеля, стали, проката и метизной продукции.